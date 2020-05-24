برج الثور في العيد.. مزاج هادئ ورغبة في الانطلاق والاستمتاع بالوقت

ما زال القمر في منزل مال برج الثور، واليوم يطالبهم الفلك بمراجعة خطواتهم جيدًا إذا أرداوا تحقيق مكاسب، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد تنبؤات الحالة الفلكية لمولود برج الثور خلال أيام العيد على الصعيد المالي والاجتماعي والعائلي.

برج الثور في العيد

قد يتسرع أصحاب البرج في ردود أفعالهم أول أيام العيد، لذا يفضل الحذر للحفاظ على علاقتهم بالأهل والأقارب والأصحاب.

أما ثاني وثالث أيام العيد، فيتمتع برج الثور بمزاج هادئ، ويقضون أوقاتًا سعيدة مع العائلة والأصحاب، كما يدعم القمر علاقاتهم ويميلون نحو الانطلاق والاستمتاع بأوقاتهم مع من يحبون.

ويجد أصحاب برج الثور متعتهم في الطبخ وتحضير الأكلات لأفراد الأسرة، كما يستمتعون بأوقاتهم مع أفراد العائلة والأهل وأولادهم "إن وجدوا".