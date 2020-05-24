صور.. لجان لمنع زيارة المقابر وإقامة صلاة العيد في خطارة بقنا

التزمت قرية الخطارة بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، بالحظر وعدم خروج الأهالي من منازلهم في الشوارع أو زيارة المقابر في أول أيام عيد الفطر المبارك، وضمن حظر طبقها الأهالي على أنفسهم، بعد ظهور أكثر من 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بين أبناء القرية خلال الأسابيع الماضية.

وقال عبدالله محمد أحد المشاركين في مبادرة حملة توعية أهالي الخطارة للوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، إنّ لجان الأزمة المشكلة منذ نحو أسبوعين، شكلت فرقا أمام المقابر لمنع زيارة المواطنين أو إقامة صلاة العيد في المساجد والشوارع الرئيسية، لمنع خروج المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أنّ اللجان المشكلة منذ ظهور نحو 25 إصابة بالقرية، نجحت في تنفيذ الحظر وتوفير احتياجات المواطنين وتطهير الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية أولا بأول، موضحا أنّ لجان إدارة الأزمة وضعت خططا محكمة لمنع تجمعات المواطنين، وطالبتهم بالالتزام للحفاظ على أرواحهم.