تجديد حبس المتهمين بقتل شاب سرق هاتفا في الجيزة

جددت النيابة العامة تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد لشاب بسبب "تليفون محمول".

كانت النيابة نسبت لهم تهمة القتل العمد، بعدما اعتدوا بالضرب على شاب حتى الموت داخل عشة شركة "غاز"، بسبب سرقته هاتف محمول من أحد المتهمين بمنطقة كرداسة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنّ المجني عليه كان بصحبته صديقه، وكشف عن ملابسات الواقعة، وأقر في محضر الشرطة، أنّ وراء الواقعة "السيد"، 21 عاما، خفير خصوصي بموقع عمل الشركة أصل بلدته الأقصر، و"عبدالرحمن" 20 عاما، خفير ومقيم كرداسة، و"محمد"، 23 عاما، خفير وأصل بلدته الأقصر، و"محمود"، 35 عامًا، عامل بمغسلة سيارات ومقيم كرداسة، و"أحمد" 21 عاما، نجار ومقيم بكرداسة، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ووفاة المجني عليه، وعلل قيامهم بذلك بسبب سابقة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالأول عن طريق المغافلة.