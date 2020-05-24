تطبيقا لحظر العيد.. إغلاق بوابات جمصة ومنع المصطافين من دخول المدينة

أغلقت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، البوابات الرئيسية في أول أيام عيد الفطر المبارك أمام المصطافين، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشان سبل مكافحة فيرس كورونا المستجد وتنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقم 296 لسنة 2020.

وتفقد محمد عبد الباقي، رئيس مدينه جمصة ومأمور قسم شرطة جمصة اليوم غلق جميع مداخل المدينة، حرصا على عدم دخول مصطافين أو مترددين للمدينة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع أي تجمعات للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

وتابعت رئاسة المدينة غلق المحلات والتزام أصحاب المطاعم بخدمات التوصيل للمنازل وكذلك متابعة الحالة المرورية بميدان هدير، بحضور أحمد عرفة، نائب رئيس المدينة ولجنة الإشغالات ومدير الأزمات والكوارث ومدير المتابعة الميدانية.

وشدد رئيس المدينة، في بيان له، على تنفيذ التعليمات بدقة شديدة، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.