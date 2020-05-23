صور.. إغلاق شواطئ وبوابات جمصة

أغلقت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، جميع بواباتها وشواطئها أمام المواطنين تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مدينه جمصة اليوم البوابا للتأكد من إغلاقها، ومنع دخول المواطنين إلى المدينة، كما تأكد من غلق جميع مداخل المدينة.

وشدد رئيس مدينه جمصة على تطبيق قرار إغلاق شواطئ المدينة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة.

وكان الدكتور أيمن مختار، قرر غلق بوابات مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة أمام المصطافين والمترددين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بداية من اليوم وحتى 29 مايو الجاري.