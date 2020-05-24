"الطيران المدني" تواصل إجراءات مواجهة كورونا بتعقيم مبانيها

واصلت وزارة الطيران المدني، وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة حملات التطهير والتعقيم لعدد من منشآتها الحيوية في إطار تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأجرت فرق الطب الوقائي التابعة لشركة مصر للطيران عمليات تعقيم شاملة لطائرات الشحن الجوي فور عودة كل رحلة بضائع بداية من قمرة القيادة ومنظومة التكييف والتهوية ودورات المياة وبطن الطائرات؛ بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج، فضلاً عن تعقيم الحاويات وجميع مشتملات الشحنات القادمة باستخدام مواد تعقيم وتطهير فعالة وآمنة .

كما تم إجراء عمليات التعقيم بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي والتي شملت تعقيم وتطهير المخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ والحاويات، كذلك إجراء تعقيم المبنى الإداري للشركة القابضة مصر للطيران، ومبنى مصر للطيران للصيانة، حيث تم تطهير مداخل ومخارج المبنيين والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم.

وشدد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى مستويات الوقاية لجميع العاملين داخل قطاع الطيران المدني من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية من أجل تنفيذ كل التدابير الاحترازية التي من شأنها حماية جميع العاملين وأن جميع القيادات داخل قطاع الطيران المدني تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على تطبيق تعليمات الحكومة المصرية الصادرة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير أن كل الخطوات التي اتخذها قطاع الطيران المدني المصري هدفها في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصري، حيث تتطلب هذه المرحلة المؤقته اتخاذ تدابير استثنائية للتصدي لهذا الوباء والخروج من هذه الأزمة وتجاوزها لعودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة النشاط مرة أخرى في أقرب وقت.