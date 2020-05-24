القوى العاملة: بينهم 16 من ذوي الهمم.. تعيين 1202 شابا.. و28 مليونا لـ 56 ألف عامل منحة الرئيس ببني سويف

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تعيين 1202عاملا من مختلف المؤهلات من بينهم 16 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة ببني سويف ، فضلا عن تسليم 4 عقود عمل بالخارج إلى الأردن.

وأشار الوزير إلى أن المديرية تابعت أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف المنحة لـ 56 ألفا و437 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 مارس الماضي حتى 30 أبريل الماضي بإجمالي مبلغ 28 مليونا و218 ألفا و500 جنيه.

وقال محمد طلعت، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة عن شهري مارس وأبريل، إن المديرية صرفت منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 811 عاملا بإجمالي مبلغ 405 ألاف و500 جنيه.

كما أشار إلى أن المديرية استخرجت 472 شهادة قياس مستوى المهارة على مهن مختلفة، فضلا عن منح 468 ترخيص مزاولة حرفة.

ولفت مدير المديرية إلى أن مكاتب التفتيش فتش من خلال 10 حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 20 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل.