والدة عمر القاضي في ذكرى استشهاده الأولى: ابني شرف ليا وتاج على راسي

التقت كاميرا قناة TeN، والدة الشهيد عمر القاضي في ذكرى استشهاده الأولى، بعد أن نال الشهادة بأول أيام عيد الفطر الماضي مع تكبيرات العيد.

وقالت السيدة راندا محمود والدة الشهيد البطل عمر القاضي، إنّ ابنها كان ينفذ مداهمات كثيرة ولا يبلغها بها كي لا تقلق: "أول مرة راح فيها العريش رجع مصاب، قولتله بلاش يا عمر تعرض نفسك للخطر، قالي لأ يا ماما يارب أبقى شهيد المرة الجاية، إنتي متعرفيش منزلة الشهيد يا ماما؟، قولتله عارفة بس أنا أم، قالي ما انتي ربنا هيرفع مكانتك في الآخرة لو أنا بقيت شهيد".

وأضافت والدة الشهيد: "عمر كان بتاع ربنا وتقي وبتاع خير، وكنت حاسة إنّه في العيد هيحصله حاجة، وكل مرة كان بيسلم عليا ويبوسني ويبوس إيدي ويبوس رجلي، وآخر مرة حسيت إحساس مختلف".

وتابعت والدة الشهيد: "عمر ابني وحشني جدا.. بس هو كان بيحب البلد ومكانش يستحمل حد يقول كلمة على بلده.. كل سنة وأنت في الجنة ياعمر وربنا يرزقك الفردوس الأعلى في الجنة زي ما رفعتني في الدنيا وفي الدين وهترفعني في الآخرة معاك.. إنت شرف ليا يا عمر وتاج على راسي ووسام على صدري، وهتشرف بيك طول العمر وشرفت أهلك وبلدك".

وطالبت والدة الشهيد عمر القاضي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسمية قطاع أمن مركزي باسم نجلها الشهيد، معربة عن أمنيتها حضور افتتاح القطاع الذي يسمى باسم ابنها.