أبرزهم عمر القاضي.. ظهور محمد إمام بـ"الاختيار" يجسد 3 شهداء حقيقيين

جسد الفنان محمد عادل إمام خلال الحلقة الرابعة والخامسة من مسلسل الاختيار، دور ضابط بالجيش المصري على أعلى قدر من الشجاعة والبسالة، بعد تصديه لهجوم التكفيريين على الكمين المتولي مسؤولية قيادته وتأمينه بشمال سيناء، حتى وصول قوات الدعم له، واستمراره في القتال، دفاعا على مكانه، حتى نال شرف الشهادة.

وتساءل مشاهدو مسلسل الاختيار عن هوية الضابط الحقيقية الذي استشهد ببسالة وبطولة، مدافعا عن أرض سيناء، ولكن في الحقيقة كاتب السيناريو باهر دويدار، دمج بطولات لضباط بالقوات المسلحة المصرية، جسدهم محمد إمام في شخصية واحدة، ولكن كانت الشخصية الأبرز هي شخصية الشهيد البطل الملازم أول عمر القاضي، الذي استعان كاتب السيناريو بكلماته، التي سجلت على جهاز اللاسلكي قبل لحظات من استشهاده.

في بداية الهجوم، تواصل محمد إمام مع قوات الدعم عبر اللاسلكي، وظل يطالب قوات الدعم بضرب الكمين ودكه على القوات وعلى التكفريين، نظرا لشدة الهجوم على الكمين، وأخذ يردد: "غربل الكمين يافندم يا ندفنهم يا يدفنونا.. منسي أنا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل".

وهي الكلمات التي رددها الملازم أول عمر القاضى قائد كمين البطل 14 فى مدينة العريش فى شمال سيناء، الذي طاله الهجوم الغادر فجر ليلة عيد الفطر المبارك بسيناء واختلط صوته في اللاسلكي بصوت تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك العام الماضي.

وتداول أصدقاء عمر القاضي آخر كلمات عمر القاضي على اللاسلكي، وكانت: "معايا شهيد وكلنا في السكة.. دكوا السبيل علينا كلنا ياجدعان.. بيني وبين الإرهابيين 40 متر وذخيرتي خلصت.. تعالالي خدني ياواد لو تعرف".

وكانت وصيته على جهاز اللاسلكي التي نقلها اصدقائه من الضباط ممن سمعوها بأنفسهم "بلغوا أمي ابنك راجل ومات شهيد.. بلغوها محدش ينساني ياجدعان.. أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله"، وهي الوصية التي أكدت عليها والدته في أكثر من لقاء تلفزيوني بألا ينسى المواطنين ابنها وتضحياتها من أجل بلاده.

كما جسدت شخصية محمد عادل إمام الشهيد البطل محمود المغربي، قائد كمين الأبطال بمنطقة التفاحة جنوب بئر العبد بسيناء، والذى استشهد بصحبة 8 من الجنود، والذي روت بطولته والدته عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، موضحة أن ابنها تصدى للهجوم الإرهابي الذي استهدفه وجنوده "وقفلهم بعد استشهاد عساكره وقتل منهم 5 لوحده"، وهو الذي أظهره الكاتب في شجاعة محمد إمام في المشهد والصتدي للتكفريين بعد استشهاد جنوده".

كما جسدت الشخصية الشهيد البطل النقيب أحمد خالد، الذي استشهد منذ شهرين بعد أن تصدى لعملية إرهابية قامت بها عناصر تكفيرية لأحد الأكمنة فى شمال سيناء وتمكن من تصفية عدد كبير من الإرهابيين إلا إنه استشهد ومعة أربعة مجندين بكمين "زلزال 15" بالشيخ زويد في سيناء.

وكتب أصدقاء وزملاء النقيب الشهيد عبر صفاحاتهم يرووا ماسمعوه من زميلهم وقت الهجوم على اللاسلكي وثباته حتى قام بتصفية كل الإرهابيين على الرغم من الأعداد الكبيرة وقلة الجنود بالكمين وآخر كلمات قالها وتم تسجيلها كانت توعده لللإرهابين بالقضاء عليهم وثباته حتى القضاء عليهم وهو مافعله بالفعل تم لاقى ربه شهيدا مدافعا عن أرض بلاده.

مسلسل الاختيار يجسد شخصية الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، ومن انتاج سينرجي، وهو من تأليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمي ومن بطولة امير كرارة واحمد العوضي ودينا فؤاد وشارك كضيف شرف فى العمل عدد كبير من النجوم أمثال إياد نصار وآسر ياسين ومحمد عادل امام.