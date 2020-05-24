ضبط 7 أشخاص لسرقتهم كراتين سجائر بالجيزة

تمكنت قوات الأمن من ضبط 7 أشخاص بتهمة سرقة كراتين سجائر في محافظة الجيزة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من شخصين "سائق، فرد أمن بشركة سجائر، كائنة بمنطقة أبورواش" أنه أثناء سيرهما بسيارة ميكروباص "ملك الشركة" بدائرة القسم فوجئا بإحدى السيارات "فان" يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين أطلق أحدهم عيار من فرد خرطوش كان بحوزته في الهواء دون إصابات، واستوقفوهما واستولوا منهما على السيارة وبداخلها "كراتين سجائر أنواع مختلفة، ومبلغ مالي من حصيلة التوزيع، وهربوا، والعثور في وقت لاحق على السيارة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 7 أشخاص لهم معلومات مسجلة، أحدهم موظف سابق بشركة السجائر محل عمل المُبلغين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 6 منهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، ثلاث طلقات من ذات العيار، سيارة "فان"، استخدمها المستخدمون في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا أنه نظرا لسابقة عمل المتهم الهارب بالشركة وعلمه بتحركات السيارة ووجود سجائر ومبالغ مالية بها اتفقوا على سرقة السيارة محل الواقعة.

وراقب المتهمون السيارة الخاصة بالشركة "باستخدام تروسيكل خاص بأحد المتهمين"، وقاموا بإستيقافها "باستخدام السيارة المضبوطة قيادة أحدهم"، وأطلق أحدهم عيار خرطوش في الهواء من السلاح المضبوط، واستولوا على السيارة وهربوا بها ونقلوا المسروقات على سيارة ربع نقل، ثم تخلوا عن السيارة المستولى عليها بمكان العثور، وتم بإرشادهم ضبط 17 كرتونة سجائر، مبلغ مالي "من حصيلة المسروقات"، وكذا ضبط السيارة الربع نقل والتروسيكل المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.