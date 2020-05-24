مكافحة المخدرات تنجح في ضبط 32 كيلو مخدرات قبل ترويجها في العيد

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام مبلغ مالي هاتف محمول، بقصد الاتجار.

وضُبِط ثلاثة أشخاص لأحدهما معلومات مسجلة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ومبلغ مالي، 3 هاتف محمول، بقصد الاتجار، كذلك ضبط شخصان لهما معلومات مسجلة، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما 10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام مبلغ مالي، 2 هاتف محمول بقصد الاتجار.

وألقي القبض على أحد الأشخاص له معلومات مسجلة، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم فيصل بالسويس، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بقصد الاتجار، كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ومبلغ مالي، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

كما ضُبِط أحد الأشخاص له معلومات مسجلة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته 800 قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الاتجار، كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة"، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز بني مزار بالمنيا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام مبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الاتجار.