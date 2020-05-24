تعرف على موقف عمل المطاعم ومحلات الأغذية خلال العيد

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قراره بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر المبارك، قواعد عمل المطاعم والمنشآت التي تقدم مأكولات ومشروعات بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي.

ويقتصر العمل بالمطاعم وما يماثلها من محلات ومنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحلات الحلويات، والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك.

وتعمل المطاعم والمنشآت على تقديم خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بالاحتياطات الصحية الواجبة.

وحسب القرار تغلق جميع المحلات التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور على مدار اليوم.

ويستثنى من القرار المخابز ومحلات البقالة والبدالين التموينيين ومحلات الخضروات واللحوم والفاكهة والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.