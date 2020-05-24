الحكومة تبدأ "حظر الخامسة" اليوم.. والمخالف يُعرض نفسه للعقوبة

تبدأ الأجهزة المعنية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفعيل قرار بدء حظر التجوال في تمام الساعة الخامسة مساءً طوال أيام العيد اعتبارا من اليوم.

ووفق قرار مدبولي، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لقرار رئيس الوزراء؛ فمن يخالف قرار حظر الانتقال والتحرك، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.