مدينة فايد تواصل أعمال رفع القمامة والتطهير في أول أيام العيد

أعلن متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، استمرار حملات النظافة اليومية فى جميع أنحاء المركز والمدينة والقرى التابعة لرفع تراكمات القمامة ومواصلة أعمال التطهير وتعقيم الشوارع بالمدينة والقرى التابعة للمدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار رئيس مدينة ومركز فايد، إلى أنه تم اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك رفع تراكمات القمامة بقرية فتارة، وذلك بالمعدات وبمشاركة العاملين بتحسين البيئة بالقرية، والمرور على الأسواق بنطاق القرية وفض أي سويقة عشوائية يقيمها الباعة الجائلين، والتأكيد على عدم تواجد للمواطنين بالحدائق والشواطئ بناء على قرار رئيس الوزراء والمحافظ، وإغراق الحدائق بالمياه لمنع تواجد المواطنين بها واستمرار حالة الطوارئ خلال فترة العيد.