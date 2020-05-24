بالتزامن مع عيد الفطر.. محافظ سوهاج يناشد المواطنين البقاء في منازلهم

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن إغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وناشد "الفقي"، المواطنين، بالبقاء في منازلهم هذا العيد حرصا على صحتهم وسلامتهم للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية، وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، كما سيتم تكثيف الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والأسعار.