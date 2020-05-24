وكيل "خطة النواب": كورونا غيرت من عادات العيد هذا العام

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حرص على توجيه التهنئة لأهالي دائرته بمحافظة سوهاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "سالم " في تصريح لـ "الوطن "، إن هذا العام افتقدنا لمة "المندرة "، وهي مكان يعرفه جيدا أهل الريف والصعيد، حيث يجتمع فيه رجال البلد لتلقي التهاني وتناول بعض المأكولات الخفيفة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا غيرت كثيرا من أساليب الحياة والعادات والتقاليد التي اعتدنا على فعلها مع كل عيد، ويجب على الجميع الالتزام بها للخروج من هذة الآزمة بأقل الخسائر.

وعن طقوس عيد الفطرالمبارك في ظل جائحة فيروس كورونا، قال وكيل خطة النواب: "طبعا هذا العام يختلف عن الآعوام الماضية، ومع هذا ورغم التباعد الاجتماعي، حرصت على توجيه التهنئة لكل أحبائي وأصدقائي وزملائي بالبرلمان عن طريق أدوات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا، حرص على استخدام خاصية سكايب للتواصل مع الوزراء والمسؤولين وأهالي الدائرة، واليوم يستخدمه لتوجيه التهنئة لكل محبيه.

وطالب "سالم " بضرورة التباعد الاجتماعي واتباع كل التدابير الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا.

ويشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من أكثر اللجان البرلمانية التي عقدت عدة اجتماعات على مدار الأيام الماضية للانتهاء من الحساب الختامي للموازنة الحالية، ومناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020-2021.