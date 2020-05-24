عاجل.. الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة "اجري يا شيخ محمد"

فتحت وزارة الأوقاف اليوم تحقيق عاجل في ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه يتم التحقيق في الواقعة، ومعرفة مدي صحتها من عدمه وهل الشخص الذي قام بهذا الأمر إمام بالأوقاف أو عامل أو له علاقة بالوزارة من قريب أو بعيد.

وشددت الوزارة، علي ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، كذلك الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان

وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وطاردت شرطة مركز نبروه ورئاسة المركز بالدقهلية، مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر بجوار الكوبري العلوي بمدينة نبروه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع أي تجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسؤول بوزراة الأوقاف، إنّ الصلاة لم تكن في مسجد ولا في زاوية، وأنّ الشخص الذي كان يرتدي الزي الأزهري طالب ثانوي أزهري يدعي "محمود م. ا".