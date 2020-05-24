125 حالة لمقيمين مصريين.. الصحة الكويتية: 838 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21302 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 156 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 838 السابقة تضمنت "134 حالات لمواطنين كويتيين" و"260 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية" و"125 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية"، و"86 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية"، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع "355 حالة بمنطقة الفروانية الصحية" و176 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية و120 حالة بمنطقة حولي الصحية و96 حالة بمنطقة الجهراء الصحية و91 حالة بمنطقة العاصمة الصحية.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 2935 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 271.089 ألف فحص.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم شفاء 370 حالة من المصابين بمرض كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6117 حالة.