أين توجد قيادات المؤسسات الدينية في عيد الفطر المبارك؟

هنأت المؤسسات الدينية، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، الشعب العربي والإسلامي بعيد الفطر المبارك داعين الله أن يعيد علينا تلك الأيام وقد انزاح خطر وباء كورونا.

وتتواجد قيادات المؤسسات الدينية بعيد الفطر المبارك في منازلهم في ظل جائحة كورونا، حيث يتواجد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في البحيرة مع أسرته في إجازة العيد، كما أدى صلاة العيد هناك أيضا.

ويتواجد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في منزله بالأقصر بساحة الطيب، حيث مكث هناك طوال شهر رمضان ويقضي العيد هناك، كما أدى صلاة العيد هناك أيضا.

أما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فقد أدى صلاة العيد بمنزله، ويتابع العمل داخل الأوقاف وما يتعلق بساحات العيد.