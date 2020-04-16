الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا بالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد القيامة.

وتوجه الطرفان، بحسب بيان للأزهر، خلال الاتصال، بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد الإمام الأكبر اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن، لاسيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.