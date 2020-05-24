مصدر أمني: الطالب الأزهري بنبروه "ساقط إعدادية" ويقرأ القرآن بالمقابر

قال مصدر أمني، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يرتدي الزي الأزهري في مدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، ليس خلال إقامته لصلاة العيد، ولكنه كان متوجها إلى المقابر لقراءة القرآن الكريم بمقابل مادي.

وأضاف المصدر، أنه بمجرد أن رأي دورية أمنية تتأكد من تطبيق تعليمات رئيس الوزراء بمنع التجمعات أو إقامة الصلوات هرول خوفا من القبض عليه .

وأشار إلى أن الطالب يدعى "محمود م. ا _ 14 عاما" راسب بالشهادة الإعدادية، وكان متوجها إلى مقابر المدينة وليس لإلقاء خطبة أو للصلاة.

وأكد المصدر أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع الطالب وتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن تعليمات رئيس مجلس الوزراء تطبق بكل دقة، وسط تواجد أمني مكثف في الشوارع والميادين، وأن رصد الطالب الأزهري نتيجة لذلك التواجد لمنع أي تجمعات .

وأضاف الشيخ ل"الوطن"، من خلال مروري على حدائق ومتنزهات الدقهلية اليوم، لا يوجد أي خرق لقرارات رئيس الوزراء ويوجد التزام تام بها سواء الحدائق أو المتنزهات وكذلك المساجد والساحات، فلم تقم أي صلاة في المحافظة، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بالأوقاف، إن الشخص الذي ظهر بالزي الأزهري هو طالب يدعي "محمود م. ا." وهو طالب في الأزهر، مشددا على أن جميع مساجد الدقهلية التزمت بقرارات رئيس الوزراء، ولم تؤدي صلاة العيد بأي مسجد أو زاوية أو ساحة، والالتزام في جميع أنحاء المحافظة، وأن واقعة نبروه لا تخصنا وتخص الجهات التنفيذية والأمنية.