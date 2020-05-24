محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الشهداء ويشيد بالتزام المواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، حديقة الشهداء في أول أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ، بالتزام المواطنين بالإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية بأحياء المحافظة المختلفة، وكذا بدور عمال الحدائق في رفع كفائتها والاهتمام بالمسطحات، واستمرار عملهم طوال أيام العيد.، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وناشد محافظ بورسعيد للمواطنين الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المنازل والبعد عن التجمعات والاختلاط، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا.