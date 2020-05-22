محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالطرق ولمنشآت والمستشفيات

واصلت فرق التطهير بمحافظة بورسعيد، جهودها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمؤسسات والطرق والميادين والمستشفيات تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بتكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين وزيادة الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم وتكثيف حملات التطهير خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تكثيف أعمال التعقيم داخل الأسواق والمناطق الحيوية التي تشهد اقبالا من المواطنين، وكذلك المؤسسات التي بدأت تشهد تردد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم، وكذلك توفير الدعم للأجهزة المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد، مؤكدًا على وجود غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أخر تطورات الوضع الراهن والتنسيق بين كافة الأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة في الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة مترا بين المواطنين، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن تخطى هذه المرحلة يقوم بشكل أساسي على وعي المواطن والتزامه بالتعليمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنع الاختلاط تحقيقا للسلام والأمن العام في ظل هذه المرحلة الحرجة.