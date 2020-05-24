نائب محافظ الدقهلية يتابع تطبيق قرار الحظر بالحدائق والشواطئ

تفقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الحدائق العامة الكائنة بنطاق حي غرب المنصورة، للتأكد من خلوها من المواطنين وأي وجود لمظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن تكثيف الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وقال هيثم الشيخ، في تصريح صحفي، إن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات والزحام في إطار منظومة القرارات التي صدرت للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف أنه تفقد عدد من الحدائق منها حديقة "شجر الدر" بالمنصورة، وحديقة "بانوراما" وكافة الحدائق المفتوحة، وتوجه بعدها إلي مصيف جمصة والشاطئ، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمواطنين، ولم تسجل أي مخالفة بهذا الشأن حتى الأن.