محافظ أسوان يتابع منع تجمعات المواطنين في أول أيام عيد الفطر

شهدت كل الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمقابر بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان التزام كامل من المواطنين بعدم التجمعات، وذلك تزامنا مع عيد الفطر المبارك وتفعيلاً لحزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة.

وأعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا لمجابهة فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تطبيق كل الضوابط والتعليمات التي تم إقرارها من خلال التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء، بالإضافة إلى الانتشار الشرطي بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان والتأكيد على غلق الاتجاه الغربي لكورنيش النيل بالمدن السياحية لمنع أي تجمعات، بجانب منع زيارة المقابر، علاوة على غلق المواقف الداخلية والأقاليم، وأيضا وقف كامل لسيارات وأتوبيسات السيرفيس والنقل العام بين المدن ومع المحافظات الأخرى.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تابعت مع الوحدات المحلية والجهات الخدمية الالتزام بعدم إقامة أي ملاهي عشوائية في الشوارع، فضلاً عن منع تكرار ظاهرة تأجير الحيوانات والتوك توك والموتوسيكلات، بجانب الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة، علاوة على منع كل الرحلات النيلية للجزر والكافتيريات والمتنزهات والحدائق غيرها من المقاصد المتوقع حدوث تجمعات بها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد محافظ أسوان بالوعي الحضاري والمستنير الذي ظهر عليه أهالي المحافظة بكل المراكز والمدن لعدم خرق تعليمات مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا، مقدما خالص التهاني القلبية للقيادة السياسية والتنفيذية ولمواطني أسوان بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أعرب المحافظ عن أمنياته بانتهاء هذه الفترة الاستثنائية على خير وسلام وزوال هذه الجائحة وسلامة أرواح جموع المواطنين من أي أضرار.