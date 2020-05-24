هل روي عن النبي أنه سمى "الفطر" و"الأضحى" بيومي عيد؟.. الإفتاء تجيب

واصلت دار الإفتاء المصرية، سلسلة فتاوى عيد الفطر المبارك، ونشرت الدار، عبر موقعها الرسمي، سؤالا عن هل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمى يوم الفطر ويوم الأضحى يومي عيد؟.

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية، أنّ تسمية يومي الفطر والأضحى بالعيدين أمر شائع ثبت ذكره في الأخبار والآثار الصحيحة الثابتة، وتواتر على هذا النحو من غير نكير، وترجم الإمام البخاري في "صحيحه" ترجمة بعنوان (أبواب العيدين)، وأخرج فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما، يصلون العيدين قبل الخطبة".

وأورد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان، وذو الحجة"، وعلق عليه: (شهرا عيد) فرمضان يعقبه عيد الفطر وذو الحجة يكون عيد الأضحى خلال أيامه.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب"، أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث

قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا" متفق عليه.والأخبار والآثار في الباب كثيرة؛ يفيد مجموعها تواتر تسمية يوم الفطر ويوم الأضحى بالعيدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.