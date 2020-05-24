لمنع التجمعات.. المنصورة تغرق حدائقها وتغلق شوارعها

أغرقت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، الحدائق والمتنزهات العامة الكائنة بنطاق الحي بالمياه، لمنع أي تجمعات من المواطنين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

نفذت تعليمات الإغراق برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب، بالتنسيق مع الحماية المدنية بحضور المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، وتحت إشراف محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس حى غرب .

وأغلقت الإدارة العامة لمرور الدقهلية شارع المشاية السفلية وجزءا من شارع الجمهورية بالصدادات، ونفذت الحظر الكلي بالشوارع الرئيسية والحدائق ومنعت مرور أو وقوف السيارات تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بإغلاق شوارع كورنيش النيل.

وتابع هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، تنفيذ التعليمات وخلو الحدائق والمتنزهات وشارع الكورنيش من السيارات والمواطنين.