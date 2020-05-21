نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لتطهير شوارع حي غرب المنصورة

قاد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، حملة لتطهير الشوارع الكائنة بنطاق حى غرب المنصورة، والتي استهدفت منطقة شوارع "الترعة بالشوارع الجانبية المحيطة به، ومستشفى الصدر، وكلية الآداب، والجلاء".

وحضر الحملة كل من محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، والفريق المعاون أكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات، وتأكيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الحملات المكبرة لتطهير ونظافة الشوارع والميادين ورفع الأتربة ومخلفات القمامة.

وشدد محافظ الدقهلية علي استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.