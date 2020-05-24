بتوزيع الكعك.. وكيل تموين مطروح يتابع مستودعات البوتاجاز والمخابز

وزع المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، كحك العيد على العاملين في مجمع المخابز البلدية بمطروح، ومفتشي التموين والعاملين في مصنع الوحبة الغذائية، ومصنع تعبئة إسطوانات البوتاجاز في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاطمئنان على توافر جميع المواد التموينية والبترولية، خلال أيام العيد، خصوصا مستودعات الغاز ومدى انتظام العمل في المخابز.

وتفقد وكيل وزارة تموين مطروح وبعض مفتشي التموين، عددا من مستودعات إسطوانات الغاز خلال جولة ميدانية على الموقع التموينية بمدينة مرسى مطروح، من بينهم مجمع المخابز وعدد من محطات الوقود؛ للاطمئنان على توافر الكميات وتيسير حصول المواطنين عليها خلال أيام العيد.