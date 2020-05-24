الغضبان: عدد المواطنين في شوارع بورسعيد أقل بكثير من الطبيعي

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يتم تنفيذ تعليمات مجلس رئيس الوزراء بتنفيذ الحظر الاحترازي، لأن كل ما يهمنا هو صحة وسلامة المواطن، وحالياً يتم تقييد التحركات إلى حد ما وحظر التجوال سيبدأ بعد الساعة الخامسة مساء.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات على شارع البحر إغلاقه تماماً، مشيرا إلى أن الحركة تكون داخل بورسعيد وليس على البحر، مؤكداً أن عدد المواطنين الذين يتواجدون في الشوارع بنسبة قليلة جداً وأقل من الطبيعي، والوضع تحت السيطرة بشكل كبير.

وتابع المحافظ، أنه تم فتح غرفتي عمليات في المحافظة، غرفة عمليات خاصة بمتابعة موقف كورونا وحالات المخالطين وعبارة عن 38 طالبا وطالبة من كلية طب جامعة بورسعيد بالإضافة للطب الوقائي ووزارة الصحة، وأن غرفة العمليات الثانية تتابع عملية الترفيه وتيسيير الحركة المرورية للمواطن ويتواجد بها عمال الصرف الصحي والحماية المدنية وكل رؤساء الأحياء وعمال النظافة.

واستكمل، أن أي شكوى من قبل المواطنين، تتلقاها غرفة العمليات وننتقل على الفور لكي يتم تلافي المشكلات، فضلا عن استقبال طائرة قادمة من الإمارات وبها أكثر من 270 مواطنا مصريا في المدينة الشبابية ومتابعة الأفراد الموجودين بها في الحجر الصحي لمدة أسبوع، للتأكد من سلامتهم وعدم وجود فيروس كورونا لأي منهم.