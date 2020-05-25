"كنت بدافع عن نفسي".. عامل يعترف بتفاصيل قتل زوج شقيقته

"أيوة أنا قتلت جوز أختي وكنت بدافع عن نفسي" بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل قتل زوج شقيقه بمنطقة البدرشين وأضاف المتهم فى محضر التحقيقات أن الضحية حاول التعدي عليه بالضرب وهدده بالقتل.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل زوج شقيقته، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وجاء في تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى مأمور مركز البدرشين، يفيد بمقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتبين من خلال الفحص، أن عاملا قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها وألقي القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبسه 4 أيام كما تم عرضه أمس السبت على قاضي المعارضات وتم تجديد حبسه.