ضبط 3 مراجيح وغلق ملعبين ورفع 113 حالة إشغال بطنطا

شنت شرطة مرافق الغربية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر ومنع التجمعات، وتمكنت من ضبط 3 مراجيح وغلق ملعبان لكرة القدم، ورفع 113 حالة إشغال.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم وسيم قنديل، مأمور شرطة مرافق الغربية، يتضمن شن حملة مرافق مكبرة لمتابعة الالتزام بقرارات مواجهة فيروس كورونا، ومنع التجمعات وفتح المنشأت غير المسموح لها بالفتح خلال فترة أيام العيد، وتم ضبط 3 مراجيح وغلق ملعبان لكرة القدم ورفع 113 حالة إشغال، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.