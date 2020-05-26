الأورمان.. الأولوية لإعمار القرى ودعم المستحقين

لعبت جمعية الأورمان دورًا كبيرًا في توفير المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان وأزمتي السيول وكورونا.

إعمار القرى

- ساهمت الجمعية في إعمار 100 قرية بـ100 مليون جنيه.

- إعمار 22 قرية بـ65 مليون جنيه.

- إعمار 1280 منزلا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ضمن بروتوكول تعاون ثالث يشمل رفع كفاءة 2880 منزلا موزعين على 100 قرية، من خلال تأهيل المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية، والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف.

- كانت الأولية لأعمار منازل المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات.

إسهامات مختلفة خلال رمضان وأزمة كورونا

- توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، تكفي الكرتونة أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 15 يومًا، تحوي 15 كيلو جرام من المواد الغذائية.

- 1000 كيلو لحوم على مرحلتين، الأولى تم توزيع 600 ألف كيلو، والثانية بواقع 400 ألف كيلو.

-54 ألف كرتونة أخرى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

-55 ألف كيلو لحوم أخرى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

-55 ألف كرتونة مواد مطهرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

-10 ملايين جنيه لمعهد الأورام.

-إمداد حميات العباسية بأجهزة، وتجهيزات غرفة طوارئ وتزويدها بـ10 ترولي لنقل المرضى كمرحلة أولى.

-أجهزة طبية بإجمالي مبلغ 980 ألف جنيه.

-دعم 24 ألف أسرة بمساعدات عاجلة عبارة عن 13 ألف كرتونة مواد غذائية تون الواحدة 15 كيلو جرام، بتكلفة إجمالية 5 ملايين ونصف المليون جنيه.

-كفالة الأيتام في 200 قرية على مستوى الجمهورية (يشمل دعمهم في استكمال تعليمهم في السنوات الدراسية المختلفة).

-دعم مادي لـ1000 أسرة

-شراء أجهزة حديثة لمستشفى الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، بقيمة تجاوزت مليون جنيه.

-عمليات قلب (110 عملية).

-تسليم 174 سماعة طبية.

-75 جهاز تعويضي.

-34 قافلة طبية.

-استضافة مرضى الأورام وذويهم ممن يتلقون العلاج بمستشفى 57 ومعهد الأورام القومي.

التبرعات

- بلغ حجم التبرعات التي تلقتها للمواد الغذائية والدعم المادي، خلال أزمة كورونا ورمضان 173 مليون جنيه بزيادة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.

- أبرز المتبرعين كانت البنوك والمؤسسات ومن رجال الأعمال، محمود الجارحي صاحب شركات الحديد بـ16 مليون جنيه، وسمير ريان 5.5 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة مليوني جنيه.