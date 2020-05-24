"لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة بدءا من منتصف يونيو

قالت متحدثة باسم شركة "لوفتهانزا" التي تجري محادثات مع الحكومة الألمانية للحصول على حزمة إنقاذ قدرها تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) إن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة منها أماكن عطلات رئيسية بدءا من منتصف يونيو.

وقالت المتحدثة إن "لوفتهانزا" ستسير رحلات إلى مايوركا وكريت ورودس وفارو والبندقية وإبيزا وملقة، مضيفة أن الرحلات ستنطلق من فرانكفورت المركز الرئيسي للشركة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضافت أن الشركة ستكشف عن وجهات أخرى في نهاية الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة بيلد إم زونتاج أول منفذ إعلامي ينشر عن الوجهات الجديدة.

تأتي الخطوة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة عن خطط لاستئناف الرحلات إلى وجهات أخرى منها لوس أنجليس وتورونتو ومومباي اعتبارا من يونيو.

وقالت لوفتهانزا يوم الخميس إنها تجري محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن تنازلها عن حصة نسبتها 20% في مقابل حزمة الإنقاذ المالي.