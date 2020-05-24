الملحن إسلام زكي يتعرض لحالة تسمم

تعرض الملحن إسلام زكي، لوعكة صحية، صباح اليوم الأحد، دخل على أثرها أحد المستشفيات، إذ تبين تعرضه لنزلة معوية حادة.

وقال إسلام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مكنتش متخيل إن أول يوم في العيد هكون في المستشفى ويقولولي اشتباه في كورونا أول ما وصلت على طول عملولي إشاعة على الصدر وتحاليل قبل أي حاجة عشان الحرارة مبتنزلش عن 38 غير الإسهال والقيء والهمدان وعشان كنت صايم كمان ظهرت عليا أعراض الجفاف ولحقوني الحمد لله رغم التوتر عشان نشوف نتيجة التحاليل وربنا ستر وقضى أخف من قضى".

وتابع: "طلع تسمم عملي نزلة معوية حادة هي اللي عملت فيا كل ده، نصيحة يا جماعة بلاش خوخ وبطيخ معظم الحالات اللي كانت في الطوارئ كانت منهم ومن فاكهة الصيف عموما.. الحمد لله على كل شيء وكل سنة وأنتم طيبين".