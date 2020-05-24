تفتيش مفاجئ على الفنادق للتأكد من تطبيق ضوابط السلامة الصحية

قال مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، إن لجنة مشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية أجرت، أمس واليوم، جولة للمرور والتفتيش على الفنادق بشكل مفاجئ، خلال إجازات عيد الفطر المبارك؛ للتأكد من تنفيذها لكل الضوابط الخاصة بالتشغيل ومدى التزامها بتطبيق الشروط الخاصة بتسكين الزوار وأعدادهم، وكذلك مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وكشف المصدر، لـ"الوطن"، أن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية، وسمح لها باستقبال الزوار حاليا تجاوز الـ75 فندقا موزعة على كل المدن السياحية، مضيفا أن الغردقة جاءت في المركز الأول في أعداد الفنادق العاملة بنحو 40 فندقا، تلتها شرم الشيخ ثم الإسكندرية ومطروح والقاهرة والعين السخنة والأقصر.

وأشار إلى أنه وفقا لمؤشرات الحجز بالفنادق خلال العيد، فإن نسب الإشغال لن تقل عن 80% من النسب المسموح بتسكينها بكل فندق والتى حددتها وزارة السياحة بـ25% من السعة الاستيعابية لكل منشأة فندقية.