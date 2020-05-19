غلق 24 فندقا لمخالفة الاشتراطات الصحية برأس البر

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق 11 فندقًا شعبيًا و13 فندقًا سياحيًا بمدينة رأس البر، وذلك لوجود مخالفات تتعلق بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المحافظ إلى أن مخالفات الفندق رصدتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 242 لسنة 2020، والمكونة من مديريتي الصحة والطب البيطري والدفاع المدني والأمن الصناعي وإدارات السياحة والبيئة والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالديوان العام.

وتقوم اللجنة بالتفتيش على جميع المنشآت الفندقية السياحية منها والشعبية بنطاق محافظة دمياط، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى استمرار غلق الفنادق التى صدرت بشأنها تلك القرارات لحين زوال أسباب الغلق.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وجميع الجهات المختصة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات واتخاذ التدابير الأمنية والإدارية لحين زوال أسباب الغلق.