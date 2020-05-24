مصور سويسري يرسم البهجة على أطفال القرنة في الأقصر

رسم المصور السويسري ريان بيك، بهجة العيد على وجوه أطفال قرية القرنة بالأقصر، حيث اشترى كمية ضخمة من الألعاب ووزعها على الصغار في الشوارع، وسط أجواء من السعادة.

ريان بيك كان اسمه دانيال وهو مصور سويسري معروف يقيم في غرب الأقصر منذ سنوات، وبعد أن أعلن اعتناقه الدين الاسلامي أصبح اسمه ريان بدلًا من دانيال، وأطلق مبادرة لتوزيع المواد الغذائية واللحوم على الأسر المتضررة من توقف العمل بالقطاع السياحي استمرا طوال أيام شهر رمضان.

وقال بيك إنه سعيد للغاية لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال في الأقصر، مشيرًا إلى أنه رفض العودة لبلاده بعد أزمة كورونا، حيث يعتبر مصر والأقصر بلده ويتمنى أن يعيش فيها ما تبقى من حياته ويموت ويدفن بها.