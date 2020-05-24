مقابر الأقصر خالية من الزوار في أول أيام العيد

التزم أهالي الأقصر بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وخلت المقابر من الأهالي الذين اعتادوا زيارتها في أول أيام العيد، ما يعد نجاحا للمبادرات التي انطلقت من الأقصر، لحث الأهالي على الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا.

وخلت مقابر المسلمين بقرية البغدادي بمدينة البياضية، من الزوار في أول أيام العيد، حيث كانت المقابر تشهد زحامًا كبيرًا وتجمعات ضخمة في الأعوام السابقة، حيث اعتاد الأهالي زيارة قبور موتاهم في العيد وقراءة القرآن الكريم لهم، مع ري وزراعة نباتات الصبار عليها.

وفي أقصى الجنوب، شكّل أبناء مدينة إسنا، لجان متابعة لمداخل ومخارج المقابر لتنفيذ قرارات مجلس المدينة بعدم زيارة المقابر والتجمعات خلال أيام العيد لمكافحة انتشار العدوى بكورونا، كما جهز مجلس قروي النمسا والقرايا مصدات وبوابات لغلق مداخل ومخارج المقابر بهما.