أسيوط الجديدة: 5 مليارات جنيه استثمارات.. و12 ألف وحدة إسكان اجتماعي

استثمارات بـ5 مليارات جنيه، و12 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و4 مشروعات سكنية جديدة، وإنشاء فرع جديد لنادي وادي دجلة، هو ما تشهده مدينة أسيوط الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث.

جيهان عمار، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، قالت في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يتم حاليا تنفيذ أعمال مرافق وتنسيق موقع، ورفع كفاءة محطات بـ70 مليون جنيه، كما يتم ترفيق امتداد المنطقة الصناعية بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأضافت عمار، أن المدينة بها 12 ألف وحدة إسكان اجتماعى، تم الانتهاء منها بالكامل، ماعدا 192 وحدة متمثلة فى 8 عمارات وتصل نسب الإنجاز بها 95%، كما تم تسليم معظم وحدات الإسكان الاجتماعى فى المدنية، وتفعيل الضبطية القضائية لضبط المخالفين.

وأوضحت عمار، أن فرص الاستثمار واعدة فى المدينة، حيث صدر مؤخرا، 5 قرارات وزارية 4 قرارات لبناء مشروعات سكنية، ونادي دجلة، بينما يبلغ إجمالى الاستثمارات 5 مليار جنيه فى العقارات والمشروعات الخدمية، ويصل عدد سكان المدينة 50 ألف نسمة.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان، إنه تم البدء في أعمال تنفيذ محطتي محولات كهرباء، بتكلفة ١٣٥ مليون جنيه لكل محطة، وذلك لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان، وفي إطار تنفيذ أعمال المرافق للمناطق السكنية والصناعية بالمدينة.

وأوضح خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، أن المحطة الأولى هي محطة محولات بالمحور الغربي للمدينة، وستخدم الأحياء السكنية من الحي الـ٢٦ حتى الحي الـ٣٣ بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمحطة الثانية هي محطة محولات، لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية.

كما كلف شاهين، مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتنفيذ المحطتين لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، تنفيذاً لتكليفات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.