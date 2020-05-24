الطيران المدني: نطبق أعلى المعايير الوقائية بالمطارات والطائرات

أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، على أن الوزارة شركاتها التابعة، مستمرة في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة ضمن الجسر الجوي المخصص لإعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم.

وأضاف "منار"، أن إجراءات التعقيم الشاملة تتم بجميع مواقع العمل بالمطارات والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات.

وأشار منار إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن .

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت عن تسيير شركتي مصر للطيران و"أيركايرو"، خلال الفترة من 20 مارس حتى 21 مايو الجاري 135 رحلة جوية استثنائية لإجلاء 24750 من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية، وذلك فى ضوء سعى الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وقال "منار"، تم التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.