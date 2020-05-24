كورونا يعصف بمنجم للذهب في جنوب أفريقيا

قالت شركة "أنجلو جولد أشانتي"، إنها اكتشفت إصابة 164 عاملا بفيروس كورونا في منجم تابع لها في جنوب أفريقيا، بعد إجراء 650 اختبارا، منذ الخميس الماضي.

وأضافت الشركة أنها أوقفت عملياتها "كخطوة احترازية"، وأن جميع الحالات الإيجابية سيجرى عزلها مع توفير تسهيلات في الموقع لمن قد يحتاجون للعلاج، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت جنوب أفريقيا، اليوم، إصابة 1160 حالة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ تسجيل أول حالة في البلاد في شهر مارس، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 15515 حالة، كما سجلت جنوب أفريقيا 3 وفيات إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 263 حالة.