أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 مايو الحالي، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:
الخوخ
تراوح سعر كيلوجرام الخوخ العريش 8 جنيهات.
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.
البرتقال
يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.
البطيخ
سجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها؛ ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.
اليوسفي
وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.
الفراولة
تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.
التفاح
تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.
الجوافة
بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.
الموز
بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.