الناس يعودون إلى ساحة القديس بطرس.. والبابا يدعو للدفاع عن البيئة

عاد الناس إلى ساحة القديس بطرس، اليوم، لالتماس البركة من البابا فرنسيس الذي أطل عليهم من شرفته للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر حيث دعا إلى عام من التدبر في شؤون البيئة.

ولم يذهب سوى العشرات إلى الساحة التي أعيد فتحها يوم الاثنين كما أعيد فتح كنيسة القديس بطرس بعد العزل العام الذي كان مطبقا لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

والتزم الزائرون بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع معظمهم الكمامات.

وألقى البابا عظته عبر الإنترنت من مكتبته وشاهدها الحضور في الساحة على شاشات عملاقة ثم توجهوا صوب الشرفة لالتماس البركة في صمت.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية كان البابا يبارك ساحة فارغة من الجمهور.

وحث البابا في عظته الكاثوليك على تدبر أمر البيئة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة وتدبر طريقة حمايتها على نحو أفضل وكيف يمكنهم أيضا مساعدة من هم أكثر عرضة لآثار تغير المناخ