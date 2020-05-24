قبل أسبوع من الانتهاء.. خطوات استلام 2880 وحدة سكنية بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن استعدادها لتسليم 2800 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بالمدينة في نهاية مايو الجاري.

وتستعرض "الوطن"، خطوات استلام وحدات الإسكان الاجتماعي والمستندات المطلوبة قبل إسبوع من انتهاء موعد التسليم:

خطوات استلام وحدات الإسكان الاجتماعي

1- يتوجه المواطنون الفائزون بالوحدة لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

2- إحضار خطاب موجه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

3- تسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

المستندات المطلوبة لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

- صورة البطاقة للزوج أو الزوجة أن وجد.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

- صورة إيصال سداد أخر قسط.​