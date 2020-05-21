المستندات المطلوبة لحجز شقة بالإعلان الـ13 في الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ13 خلال الفترة من 7 يونيو وحتى يوم 13 يونيو المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم 14 يونيو المقبل حتى يوم 4 يوليو المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة لإرفاقها بطلب التقدم لحجز شقة بالإعلان الـ13 في الإسكان الاجتماعي:

- استمارة حجز الوحدة السكنية المرفقة بكراسة الشروط والإقرار.

- إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل).

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية "عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافيا" تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

- للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وحال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص، والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.