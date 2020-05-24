وزير الخارجية الصيني: التشريع الأمني في هونج كونج لا يطال الحريات

أعلن وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، أن تشريع الأمن الوطني الجديد لمنطقة هونج كونج، لا يمس بحقوق وحريات هونج كونج، محذرا الجهات الخارجية من التدخل في هذا الشأن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال "يي"، أثناء مؤتمر صحفي موسع عقده اليوم، إن مشروع القرار الجديد يستهدف أعمالا محددة تعرض الأمن الوطني الصيني للخطر.

واضاف الوزير الصيني: "لا يؤثر التشريع على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونج كونج، ولا يؤثر على الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونج كونج، ولا يؤثر أيضا على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب في هونج كونج".

"يي" يحث جميع الدول على احترام مبدأ عدم التدخ

وشدد "يي"، على أن شؤون هونج كونج تعد من شؤون الصين الداخلية، مضيفا أن حكومة بكين مسؤولة عن دعم الأمن الوطني والحفاظ عليه في جميع مناطق البلاد.

وحث الوزير الصيني، جميع الدول على احترام مبدأ عدم التدخل، محذرا من أن بكين لن تتسامح مع التدخل الأجنبي في شؤون هونج كونج.

وحمل "يي"، دولا أخرى المسؤولية عن "التدخل غير القانوني في شؤون هونغ كونغ"، قائلا إن ذلك عرّض الأمن الوطني الصيني للخطر.

وصرح عميد الدبلوماسية الصينية بأن مسودة إقامة وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، يهدف حماية الأمن الوطني، وأضاف: "أصبحت أولوية ملحة ويجب أن تتم دون تأخير"، وهذا الإجراء سيتيح حماية مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وخرج آلاف المتظاهرين اليوم إلى شوارع المدينة مطالبين بإسقاط التشريع الأمني، وأعلنت الشرطة أن المحتجين قطعوا الطرقات ورشقوا الشرطة بالزجاجات، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال أكثر من 120 متظاهرا.