الصين ترفض تهديد الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون أمن هونج كونج

رفضت الصين بشدة، اليوم، تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" بأن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا واصلت الصين خططها لإقرار تشريع جديد للأمن القومي في هونج كونج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على تضمين مشروع قانون حول أمن هونج كونج ضمن أجندة الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب الصيني التي افتتحت اليوم ببكين، إن "بقاء وتنمية أي دولة يقوم على أساس الأمن القومي المكفول لها.. لن تسمح أي دولة بأي أنشطة على أراضيها تثير الانفصال وتشكل تهديدا لأمنها القومي".

وأضاف جيان: "منطقة هونج كونج هي منطقة إدارية خاصة في الصين، وإن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل (في شؤون هونج كونج)"، مؤكدا أن الحكومة الصينية لن تتوان عن حماية حقوقها في السيادة والأمن والمصالح التنموية، والتنفيذ الثابت لسياسة "دولة واحدة ونظامان"، ومعارضة بشدة أي قوى أجنبية تتدخل في شؤون هونج كونج " .