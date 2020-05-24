5 مليارات جنيه استثمارات خدمية وسكنية في "أسيوط الجديدة"

قالت جيهان عمار، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، إن إجمالى استثمارات مدينة أسيوط الجديدة بلغ 5 مليارات جنيه، تم ضخها فى مشروعات خدمية، وسكنية، من بينها 12 ألف وحدة إسكان اجتماعى.

وأضافت "جيهان"، لـ"الوطن"، أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال مرافق، ورفع كفاءة محطات بـ70 مليون جنيه، كما يتم ترفيق امتداد المنطقة الصناعية بـ9 ملايين جنيه، موضحة أن المدينة بها 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم الانتهاء منها بالكامل، عدا 192 وحدة متمثلة في 8 عمارات وتصل نسب الإنجاز بها إلى 95%، كما تم تسليم معظم وحدات الإسكان الاجتماعي في المدينة، وتفعيل الضبطية القضائية لضبط المخالفين.

وأشارت إلى أن فرص الاستثمار واعدة فى المدينة، حيث صدر مؤخراً 5 قرارات وزارية، منها 4 قرارات لبناء مشروعات سكنية، ونادى دجلة الرياضى.