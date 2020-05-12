تعاون بين "بحوث البناء" والبنك الدولي لإنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة

قال الدكتور خالد الدهبي رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير إن المركز يقوم بدور مهم جدا في الحياة المصرية، فقام بانتاج كود المدن الذكية وكود التشغيل والصيانة وكود الالياف الضوئية وكود جودة الحياة وكود حماية المطاعم العائمة من الحريق وكود التوصيلات الكهربائية وكود العائمات.

وأكد "الذهبي" أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020_2021، لعدد من القطاعات التابعة لوزارة الإسكان ومن بينها الموازنة الخاصة بالمركز القومى لبحوث البناء والتعمير، تعاون المركز مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر والخارج، فضلا عن تدريب وتاهيل العديد من الكوادر البشرية، فضلا عن مجموعة من المعامل التي تم تحديثها على أعلى مستوى والتى تشهد عقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية.

وأوضح "الذهبى" إلى أن المركز لديه بعض الإسهامات في عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الاسكان في شتي بقاع مصر، ومن بينها تحويل محطة مياة مدينة تلا من معالجة ثنائية إلي معاجلة ثلاثية.

وقال: نتعاون مع البنك الدولي لإنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة وهو مشروع أيضا نتعاون فيه مع وزارة البيئة كما يتعاون المركز مع صندوق تطوير العشوائيات وكذلك في الاشراف علي المنافذ البرية في كل من طابا والسلوم.